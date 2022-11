Giorgetti al G20 di Bali. Partecipa a vertice su sicurezza alimentare, energia e salute

Il ministro Giancarlo Giorgetti partecipa al G20 di Bali in Indonesia dove, insieme al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rappresenta l’Italia alla XVII edizione del vertice internazionale a cui prendono parte i capi di Stato e di governo delle principali economie mondiali.

Al centro dell’agenda del summit, che in questa XVII edizione prende il titolo di “Recover Together, Recover Stronger”, i temi legati alla sicurezza alimentare, alla salute e alle emergenze sanitarie, ma anche la trasformazione digitale e la sostenibilità energetica. Gli incontri del G20 sono anche occasione per le delegazioni dei 20 Paesi presenti nell’isola indonesiana per discutere delle conseguenze del conflitto in Ucraina.

A margine delle sessioni di lavoro in programma nella giornata del 15 novembre, il ministro Giorgetti ha avuto un cordiale e intenso colloquio con il direttore del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, con la quale si è parlato della situazione economica internazionale e le prospettive per uscire dalla crisi. Georgieva ha espresso apprezzamento per il sostegno italiano alle iniziative del FMI a favore dei paesi con redditi bassi e medi. L’incontro è stato anche occasione per instaurare una collaborazione concreta tra lo staff del ministero e quello del Fondo.

In precedenza, Giorgetti aveva avuto anche un incontro bilaterale con il ministro delle finanze dell’Arabia Saudita, Mohammed Ajadaan, per discutere di crisi energetica e di cooperazione tra i due Paesi.

Nella giornata di domani, 16 novembre, è già stato fissato tra gli appuntamenti in agenda del titolare di via XX settembre un incontro bilaterale con il segretario al Tesoro americano Janet Yellen.

