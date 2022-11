Giorgetti a Bruxelles partecipa a Eurogruppo

Bruxelles, 7 novembre - Il ministro Giancarlo Giorgetti ha partecipato oggi a Bruxelles alla riunione dell’Eurogruppo, il suo primo appuntamento in sede Ue come titolare del Ministero dell’economia e delle finanze, dove ha presentato le priorità economiche italiane in considerazione dell’aggiornamento dei dati contenuti nella Nadef e in vista della prossima manovra finanziaria.

“E’ stato un bell’incontro, con rapporti positivi, dove tutti sono consapevoli che devono fare la propria parte, anche l’Italia, a partire dal debito e sulla riforma del patto di stabilità che deve basarsi su alcuni requisiti, prima di tutto la semplicità, la comprensibilità e la fattibilità”, ha dichiarato il ministro Giorgetti al termine della riunione dove ha sottolineato l’importanza di un approccio responsabile e sostenibile per l’economia italiana e il contrasto al caro energia.

“Dobbiamo - ha aggiunto - essere pronti e reattivi, flessibili alle circostanze avverse, prima la pandemia, oggi la crisi energetica e per questo motivo è importante distinguere tra politiche comuni e debito comune. Sicuramente in materia di energia dove la Ue deve essere unita per non farsi del male da sola”.

In precedenza, il ministro aveva incontrato separatamente, in due riunioni cordiali e costruttive, il presidente dell’Eurogruppo e ministro delle finanze irlandese, Paschal Donohe, e la ministra delle finanze dei Paesi Bassi, Sigrid Kaag.

Giorgetti ha sottolineando l’approccio prudente e realista che intende portare avanti il governo italiano, tenendo conto da un lato del buon andamento dell'economia, confermato dalle ultime rilevazioni dell’Istat, e dall'altro lato dei rischi al ribasso, collegati specialmente al mercato dell'energia e all’inflazione.

Nel corso dei bilaterali sono stati infatti approfonditi i temi del caro energia, del Pnrr e della modifica del patto di stabilità.

Giorgetti, in particolare, ha sottolineato l’importanza di una politica comune per contrastare gli aumenti del prezzo dell’energia ricordando il costo che molti Paesi hanno pagato a causa delle divisioni a livello europeo.

Il titolare del dicastero di via XX settembre ha inoltre evidenziato, in una prospettiva di un governo di lunga durata e forte di una maggioranza stabile uscita dalle urne lo scorso 25 settembre, la necessità di una nuova governance europea che tenga conto delle caratteristiche economiche e finanziarie specifiche dei diversi Paesi dell'Unione, e che riconosca il valore centrale della crescita nel garantire la sostenibilità.

Il ministro Giorgetti ha incontrato in serata l’omologo francese Bruno Le Maire per uno scambio di vedute sulle politiche dei rispettivi paesi e in vista della riunione Ecofin in programma domani.