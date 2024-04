Giorgetti “Investimenti pubblici e privati per attrarre quelli esteri, tenere le competenze nelle nostre terre”

Trieste 8 aprile 2024 – Investimenti pubblici e privati come motore per attrarre quelli esteri. Rinnovare lo spirito imprenditoriale, anche nei giovani. Valorizzare il lavoro per tenere le competenze nelle nostre terre. Sono alcuni aspetti evidenziati oggi dal ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti a Trieste nel corso del suo intervento a Selecting Italy “Attrazione investimenti esteri e catene regionali del valore”, tema della seconda edizione dell’evento organizzato dalla Conferenza delle Regioni con la regione Friuli-Venezia Giulia.

Il naturale presupposto per il ministro è “creare un clima di fiducia nei confronti del Paese”. Fiducia e solidità rispetto a quelli che sono i dati fondamentali di finanza pubblica, prudenza e responsabilità per i “conti pubblici” e per la “sostenibilità del nostro debito”.

Bisogna avvicinare i giovani allo spirito imprenditoriale senza il quale “l’economia non prende forma” ha ricordato il ministro mettendo l’accento anche sull’importanza della formazione e delle competenze.

Secondo Giorgetti “Chi accetta la sfida di investire in Italia deve anche trovare un supporto pubblico valido” e ha sottolineato la necessità di "Dare un quadro di certezze normative, affrontare la semplificazione burocratica rendendola trasparente. Quello che arriva dalla digitalizzazione e intelligenza artificiale può aiutarci”.