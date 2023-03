  BTP Italia: Mef, tasso annuo definitivo pari al 2%

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che il tasso cedolare (reale) annuo definitivo della diciannovesima emissione del BTP Italia, il titolo indicizzato all’inflazione italiana (Indice FOI, senza tabacchi - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi), con godimento 14 marzo 2023 e scadenza 14 marzo 2028, è pari al 2,00%.

Si ricorda inoltre che per la Seconda Fase del periodo di collocamento del BTP Italia, dedicata agli investitori istituzionali, il codice ISIN del titolo è IT0005532723.

Con successivo comunicato, che sarà diramato a conclusione della Seconda Fase di collocamento che si tiene nella giornata odierna, verrà ricordata la quantità emessa durante la Prima Fase e resa nota quella emessa durante la Seconda Fase.