Giorgetti: fatti progressi, un passo nella giusta direzione

Bruxelles, 8 dicembre 2023 - Le nuove regole fiscali devono essere coerenti con gli obiettivi definiti a livello europeo, in specie con le sfide sul cambiamento climatico e con riferimento particolare alla difesa. Così il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti in merito alla discussione all’Ecofin sul nuovo patto di stabilità.

“I progressi compiuti testimoniano che c’è un riconoscimento del fatto che non siamo in una situazione normale, c’è una guerra in Europa”, ha detto il titolare di via Settembre spiegando che per i dettagli e la definizione giuridica serviranno ancora giorni o settimane di lavoro, ma “è un passo nella giusta direzione”.

“Viviamo circostanze eccezionali per tener conto delle quali serve un periodo transitorio”, ha sottolineato Giorgetti per il quale devono essere tenute in conto quelle che sono le finalità strategiche che l'Europa si è data in termini di sicurezza, transizione digitale, energetica ed ambientale, perché le regole fiscali europee devono essere adeguate agli standard di ambizione.

“Le grandi finalità politiche richiedono regole fiscali coerenti. Altrimenti rimangono nobili principi e auspici senza possibilità concreta di traduzione. Le regole fiscali - ha aggiunto inoltre il ministro - sono un mezzo per realizzare questi fini, non un fine esse stesse”.

