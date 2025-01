Btp a 10 anni e Green: domanda record, richieste per 270 miliardi

Roma 9 gennaio 2025 – Record per il primo collocamento sindacato dell’anno che ha fatto registrare la domanda più alta di sempre per un’emissione dual tranche effettuata tramite sindacato: la richiesta complessiva per il nuovo Btp a 10 anni e per il Btp Green a 20 anni è stata di oltre 270 miliardi. L’operazione si è conclusa con una emissione effettiva pari in totale a 18 miliardi.

In particolare, per il nuovo BTP a 10 anni con scadenza 1° agosto 2035, godimento 15 gennaio 2025 e tasso annuo del 3,65%, pagato in due cedole semestrali, l’importo emesso è stato pari a 13 miliardi di euro a fronte di una domanda di oltre 140 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,577 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 3,733%; per il BTP Green a 20 anni, con scadenza 30 aprile 2046, godimento 15 gennaio 2025 e tasso annuo del 4,10%, pagato in due cedole semestrali, l’importo emesso è stato pari a 5 miliardi di euro a fronte di una domanda di circa 130 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,465 corrispondente ad un rendimento lordo all’emissione del 4,181%.

Hanno partecipato all’operazione circa 400 investitori per il BTP decennale, oltre 430 per il Btp Green a 20 anni. Rilevante è stata la partecipazione di investitori ESG (Environmental, Social and Governance) che hanno sottoscritto oltre la metà del collocamento per il BTP Green. I due collocamenti hanno visto una partecipazione straordinariamente diversificata (circa 35 paesi per entrambi i titoli), con un grande interesse da parte degli investitori esteri presso i quali è stata allocata una quota pari al 76,7% per il titolo a 10 anni e all’80,2% per il Btp Green. Gli investitori domestici hanno sottoscritto rispettivamente il 23,3% e il 19,8%. Tra gli investitori esteri, la quota più rilevante del collocamento è stata sottoscritta in Europa, in particolare da Regno Unito (26,8% sul 10 anni e 27,2% sul BTP Green), Francia (rispettivamente 7,3% e 12,6%), Penisola Iberica (rispettivamente 12,6% e 11,0%). In Medio Oriente è stato sottoscritto il 2,0% e il 2,9% rispettivamente del titolo a 10 anni e del BTP Green. Agli investitori asiatici è stato allocato il 6,7% per il titolo a 10 anni e lo 0,6% sul BTP Green, mentre presso gli investitori nordamericani la quota del BTP a 10 anni è stata pari allo 0,8% contro una del 2,7% per il BTP Green.

